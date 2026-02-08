Ramazan ayı öncesinde tavuk eti fiyatlarında yaşanan artış, hükümeti harekete geçirdi. Üretici ve satıcıların fiyatları yaklaşık yüzde 15 oranında yükseltmesi üzerine Ticaret Bakanlığı kritik bir adım attı.

Bakanlık, iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve fiyat artışlarını dengelemek amacıyla tavuk ihracatının yarından itibaren geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kararın, özellikle Ramazan sürecinde vatandaşın uygun fiyatla ürüne erişimini korumayı hedeflediği belirtildi.