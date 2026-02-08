Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenman, pas organizasyonları ile devam ederken, günün çalışması taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni Transfer İlk Kez Takımla Çalıştı

Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Cherif’in performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.

Gözler Maç Saatinde

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasının saatini beklemeye başladı.