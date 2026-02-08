Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik hazırladığı yeni yasa kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık sos paketlerini yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemeyle ketçap, mayonez ve benzeri tek porsiyonluk paketlerin kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

Hindistan’da Yasa Dışı Kömür Madeninde Patlama: 18 ölü
Hindistan’da Yasa Dışı Kömür Madeninde Patlama: 18 ölü
İçeriği Görüntüle

2030’a kadar yaygınlaştırılması öngörülen uygulamayla çöp miktarının düşürülmesi ve çevrenin korunması hedeflenirken, işletmelerin yeniden doldurulabilir şişe ve dispenser sistemlerine yönelmesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi