Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik hazırladığı yeni yasa kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık sos paketlerini yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemeyle ketçap, mayonez ve benzeri tek porsiyonluk paketlerin kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

2030’a kadar yaygınlaştırılması öngörülen uygulamayla çöp miktarının düşürülmesi ve çevrenin korunması hedeflenirken, işletmelerin yeniden doldurulabilir şişe ve dispenser sistemlerine yönelmesi bekleniyor.