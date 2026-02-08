Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve bu durumun savaşın yakın zamanda sona ereceğine dair herhangi bir işaret vermediğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya yaklaşık 40 füze ve 400’ün üzerinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıların özellikle enerji altyapısınıhedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, önemli tesislerde ağır hasar meydana geldiğini ifade etti.

Yaşanan saldırılar nedeniyle ülke genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşandığını belirten Zelenskiy, “Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi” dedi.

Rusya’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir tutum sergilemediğini dile getiren Zelenskiy, “Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Hem cephedeki saldırılarla hem de bu tür büyük çaplı bombardımanlarla Ukrayna’yı adeta yıkıma sürükleme politikasını sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.