ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişki kuran ülkelere yönelik yeni yaptırımlar içeren başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, kararın ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomik çıkarlarını koruma amacı taşıdığı belirtildi.

İmzalanan kararname kapsamında, İran’dan doğrudan veya dolaylı şekilde mal ya da hizmet satın alan, ithal eden veya edinen ülkelerden ABD’ye gönderilecek ürünlere ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

Yeni Tarife Sistemi Devreye Giriyor

Beyaz Saray açıklamasında, İran hükümetinin oluşturduğu tehditlere karşı yeni bir tarife sistemi getirildiği vurgulandı. Bu sistemle birlikte, İran’la ticaret yapan ülkelerin ABD pazarına erişiminin ek maliyetlerle sınırlandırılması hedefleniyor.

Trump’a Kararnameyi Değiştirme Yetkisi

Açıklamada, Başkan Trump’ın koşulların değişmesi, misilleme adımlarının atılması ya da İran veya etkilenen ülkelerin ABD’nin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarıyla uyumlu “önemli adımlar” atması halinde kararnamede değişikliğe gidebileceği ifade edildi.

Yetki Üç Bakanlığa Verildi

Ek gümrük vergisi uygulamasının hayata geçirilmesi için ABD Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı ve ABD Ticaret Temsilcisi’ne tam yetki verildiği bildirildi. Uygulamanın kapsamı ve hangi ürünleri kapsayacağına ilişkin detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.