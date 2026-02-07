İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

30 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin silahla hedef alındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde iş yerinin kurşunlandığı belirlendi.

Kameralar saldırganın izini ele verdi

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iş yerine yaya olarak geldiğini tespit etti. Şüphelinin yanında taşıdığı silahla ateş açtıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Görüntülerin devamında, saldırganın kaçış esnasında olayda kullandığı silahı yere attığı, ardından yakın bir sokakta başka bir kişiyle buluşarak bölgeden ayrıldığı saptandı. Olayda kullanılan silah polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Saldırgan ve gözcü yakalandı

Polis ekiplerinin saha çalışmaları ve teknik takip sonucu, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.S. (24) ile olay sırasında gözcülük yaptığı tespit edilen M.Ü. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma”, “Mala Zarar Verme” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine doğru yürüdüğü, silahla ateş açtıktan sonra hızla kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.