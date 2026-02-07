Her yıl dünyada ve Türkiye’de sigara kullanımına bağlı nedenlerle yüz binlerce insan hayatını kaybediyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de bu sayının 120 binin üzerine çıktığını belirterek, sigaranın bireysel olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her yıl 8 milyon insanın sigara nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Pasif İçicilik Sessiz Bir Katil

Sigara kullanımının yalnızca içen bireyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, pasif içiciliğin göz ardı edilmemesi gereken büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

“Sigara dumanına maruz kalan bireyler istemeden ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Pasif içicilik nedeniyle dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybediyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler çok daha fazla etkileniyor” dedi.

Çocuklarda Gelişim Geriliği ve Kanser Riski Artıyor

Sigara kullanan ebeveynlerin çocuklarında gelişim geriliği, solunum yolu hastalıkları ve kanser riskinin belirgin şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Aydın, sigarayla mücadelenin aynı zamanda çocukların sağlıklı geleceğini koruma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sigara Ekonomiye de Ağır Yük Getiriyor

Sigaranın yalnızca sağlık değil, ekonomi açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın şu bilgileri paylaştı:

“Her yıl sigara ve tütün ürünlerine yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu tablo, sigaranın ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükünü açıkça ortaya koyuyor.”

Bağımlılık Yaşı 12’ye Kadar Düştü

Türkiye’de sigara kullanım yaşının 12’ye kadar gerilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, çarpıcı veriler paylaştı:

“12-17 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon 500 bin çocuk bulunuyor. Bu yaş grubunda tütün ve sigara bağımlılık oranı yüzde 30 seviyesinde. Bu da 2 milyonun üzerinde çocuğumuzun bağımlı olduğu anlamına geliyor. Erken yaşta başlayan bağımlılık, ilerleyen yıllarda ağır sağlık sorunları ve ekonomik kayıplara yol açıyor.”

Sigara Dumanı Zehir Saçıyor

Sigara dumanının arsenik, amonyak, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür gibi çok sayıda toksik ve kanserojen madde içerdiğini belirten Prof. Dr. Aydın, bu maddelerin kalp krizi, felç, kemik erimesi ve birçok kanser türüyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Pasif içiciliğin özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini vurgulayan Aydın, sigara içilmeyen alanların yaygınlaştırılması ve yasakların etkin denetlenmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sigara Çevreyi de Yok Ediyor

Sigaranın çevre üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, sigara izmaritlerinin doğada yok olmasının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü ve bitki gelişimini yüzde 50 oranında olumsuz etkilediğini hatırlattı.

“Sigara izmaritleri en yaygın çevre atıkları arasında yer alıyor. Orman yangınlarının yüzde 50’si bilinçsizce atılan izmaritlerden kaynaklanıyor. Her yıl yalnızca ülkemizde içilen sigaralar nedeniyle 2 milyon ağaç yok oluyor” dedi.

Çözüm İçin Kapsamlı Mücadele Şart

Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigarayla mücadele için şu adımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı:

Okullarda ve toplum genelinde zorunlu ve sürekli bilinçlendirme programları

Sigara satışlarının daha sıkı denetlenmesi

Kapalı alanlardaki sigara yasaklarının etkin uygulanması

Sosyal medyada sigarayı özendiren paylaşımlara karşı katı düzenlemeler

Sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara karşı caydırıcı yaptırımlar

Aydın, “Sigara ile mücadele bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar ve temiz bir çevre için bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeliyiz” diyerek açıklamasını tamamladı.