Antalya’da yaşayan Halit Mert, düğün, nişan ve benzeri törenlerde takı merasimleri sırasında Türk lirasının zarar görmesine yönelik uygulamaların önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Halit Mert, e-Devlet üzerinden yaptığı başvuruda, takı törenlerinde Türk parasının delinmesi, yere ya da havaya atılması, bantlanarak kıyafetlere yapıştırılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamaların hem paranın fiziki bütünlüğüne hem de manevi değerine zarar verdiğini ifade etti.

Türk töresinde takı törenlerinin, yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını vurgulayan Mert, günümüzde bu amacın dışına çıkıldığını ve Türk lirasının saygınlığının zedelendiğini belirtti.

Türk Parasını Koruma Kanunu’nda genel hükümler bulunduğunu ancak düğün ve nişan törenlerinde paranın kullanım şekline ilişkin açık bir düzenleme olmadığını dile getiren Mert, takıların zarfa konularak veya sandığa atılarak verilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Mert, Türk lirasının manevi değerini zedeleyen uygulamalara karşı yasal düzenleme yapılmasını ve bu kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanmasını talep etti.