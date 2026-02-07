Keçiören Belediyesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve Başkent Ankara Strateji Enstitüsü (BASE) iş birliğiyle düzenlenen “6 Şubat Depremlerini Anma ve Afetlere Dirençli Kentler Paneli”, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler anılırken, afetlere karşı daha dayanıklı kentlerin oluşturulmasına yönelik bilimsel ve yönetsel yaklaşımlar değerlendirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem temalı video katılımcılara izletildi. Panelin moderatörlüğünü 21. Dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülend Yahnici üstlendi.

Panele; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Berk Kılıç, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, BASE Başkanı Engin Öktem, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart, BASE Bilim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Çavaş, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirci, AFAD Afet Yönetimi Merkezi Daire Başkanı Abdullah Özçelik, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ile çok sayıda siyasi parti, sivil toplum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

“Deprem kader değil, bilimle yönetilmesi gereken bir gerçek”

Panelin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, depremin kaçınılmaz bir doğa olayı olduğunu ancak alınacak önlemlerle felaket boyutunun azaltılabileceğini vurguladı. Özarslan, depremlere karşı bilimsel bilgi, etkin denetim ve doğru planlamanın hayati önem taşıdığını belirterek, Keçiören’in bilimsel çalışmaların ve akademik tartışmaların merkezi olması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Yıkımın nedeni deprem değil, ihmal”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise konuşmasında, depremlerin afete dönüşmesinin temel nedeninin bilimsel uyarıların göz ardı edilmesi olduğunu ifade etti. Deprem bilincinin toplumsal bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Ercan, yönetim anlayışı, denetim eksikliği ve ekonomik koşulların can kayıplarını artıran başlıca unsurlar olduğunu dile getirdi.

“Güvenli kentler etik sorumlulukla inşa edilir”

BASE Başkanı Engin Öktem de yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de yaşanan büyük felaketlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinin yalnızca bir doğa olayı değil, aynı zamanda yönetsel ve kurumsal bir sınav olduğunu söyledi. Öktem, afetlere karşı dayanıklı kentlerin ancak bilim, kamu kurumları ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

“Yetki ve denetim netleşmeden dirençli kent olmaz”

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart ise depremin kader olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, zemin etütleri ve mühendislik hizmetlerinin hayati rolüne dikkat çekti. Kart, mevcut yönetmeliklerin uygulanması ve denetimin güçlendirilmesi gerektiğini, belediyelerde alanında uzman jeofizik mühendislerinin istihdam edilmesinin zorunluluk olduğunu ifade etti.

“Aynı deprem yaşansa ne farklı olurdu?”

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panel oturumunda, “Aynı Deprem Tekrar Olsa Ne Farklı Olurdu?” sorusu ele alındı. Başkan Özarslan, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık sürecindeki rolünü anlatırken; Dr. Hakan Çavaş kriz yönetimi ve kamu kurumlarının işleyişine değindi. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirci, bina-zemin ilişkisini bilimsel verilerle açıklarken, AFAD yetkilisi Abdullah Özçelik afet öncesi, anı ve sonrası süreçlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Program, panelistlere plaket ve hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.