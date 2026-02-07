İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonu kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir TIR aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı.

Bunun üzerine Kapıkule Gümrük Kapısı’nda polis ekipleri ile Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ortak çalışma yürüttü. Şüpheli TIR’da yapılan detaylı aramada, 240 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.S. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ve gümrük muhafazadan ortak operasyon

Yerlikaya, operasyonda görev alan emniyet ve gümrük muhafaza personelini tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.