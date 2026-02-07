Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 49 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan mücadeleyi Galatasaray, sahasında 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray’da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Abdülkerim Bardakcı sınırda

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunmacı, Rize deplasmanında kart görmesi halinde 22. haftadaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Nhaga ilk kez sahne alabilir

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkabilir. Yeni transferlerden Sacha Boey ve Can Armando Güner’in ise karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 22 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Savunmada dalgalı grafik

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, son 13 maçın 10’unda kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte sarı-kırmızılı ekip, toplam 12 gol yedi.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig’in en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 14 golle de ligin en az gol yiyen ikinci takımı olmayı başardı.

Sara formda

Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, son haftalarda attığı gollerle öne çıkıyor. Sara, Süper Lig’de oynanan son 3 maçta 4 gol kaydederek takımının skor yükünü çeken isimlerden biri oldu.

Okan Buruk’tan Rize’ye geçit yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 17 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray, Rize deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de liderliğini pekiştirmek istiyor.