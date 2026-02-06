Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Roland Sallai

Gabriel Sara

Mauro Icardi

Leroy Sane

Yunus Akgün

Batuhan Şen

Eren Elmalı

Günay Güvenç

İlkay Gündoğan

Ahmed Kutucu

Yaser Asprilla

Kaan Ayhan

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Noa Lang

Wilfried Singo

Sacha Boey

Mario Lemina

Güçlü ve yıldızlarla dolu kadrosuyla Galatasaray, Avrupa’da önemli bir başarı hedefliyor.

Galatasaray – Juventus Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi turu kapsamında Juventus ile kozlarını paylaşacak.

İlk maç: 17 Şubat – İstanbul

Rövanş: 25 Şubat – Torino

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak İtalya’daki rövanşa moralli çıkmayı hedefliyor.

Hedef Avrupa’da Başarı

Teknik heyet ve futbolcular, Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara yükselmek için iddialı. Galatasaray’ın açıkladığı bu kadro, Avrupa futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.