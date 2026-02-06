Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır
Ismail Jakobs
Davinson Sanchez
Roland Sallai
Gabriel Sara
Mauro Icardi
Leroy Sane
Yunus Akgün
Batuhan Şen
Eren Elmalı
Günay Güvenç
İlkay Gündoğan
Ahmed Kutucu
Yaser Asprilla
Kaan Ayhan
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Victor Osimhen
Barış Alper Yılmaz
Noa Lang
Wilfried Singo
Sacha Boey
Mario Lemina
Güçlü ve yıldızlarla dolu kadrosuyla Galatasaray, Avrupa’da önemli bir başarı hedefliyor.
Galatasaray – Juventus Maçı Ne Zaman?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi turu kapsamında Juventus ile kozlarını paylaşacak.
İlk maç: 17 Şubat – İstanbul
Rövanş: 25 Şubat – Torino
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak İtalya’daki rövanşa moralli çıkmayı hedefliyor.
Hedef Avrupa’da Başarı
Teknik heyet ve futbolcular, Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara yükselmek için iddialı. Galatasaray’ın açıkladığı bu kadro, Avrupa futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.