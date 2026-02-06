Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan şu ifadelere yer verildi:


'Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.'

Muhabir: Haber Merkezi