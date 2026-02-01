Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu. Bu kapsamda gümrük muhafaza birimleri, risk analizi ve kontrollerini artırdı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, yapılan kontroller sırasında bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 297 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.