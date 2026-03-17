Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Misket Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Çökelek’ten 16 Mart tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, 16 Mart günü saat 14.00 sıralarında evinden “işe gidiyorum” diyerek çıkan Çökelek, çocuğunu bakıcıya bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. O saatten sonra kendisine ulaşılamayan genç kadının eve dönmemesi üzerine ailesi endişe yaşadı.

Eşi tarafından durumu polise bildirilirken, kayıp başvurusunun ardından ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar Zeynep Çökelek’e dair net bir iz bulunamadı.

Aile, Zeynep Çökelek’i gören ya da yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ya da aileye bilgi vermesini istedi.

İrtibat: 0543 737 03 43