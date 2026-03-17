Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, salonu dolduran izleyicilerden büyük ilgi gördü. Tek kişilik performansıyla sahneye çıkan Berna Laçin, mizah ve eleştiriyi harmanlayan anlatımıyla izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sundu.

Kadınların Hikayeleri Sahneye Taşındı

Günlük yaşamdan kesitler sunan oyun, kadınların yaşam deneyimlerini, toplumsal beklentileri ve hayallerle kurulan bağı etkileyici bir şekilde sahneye yansıttı. Zaman zaman seyircilerle doğrudan iletişim kuran Laçin, interaktif sahneleriyle izleyicileri oyunun bir parçası haline getirdi.

Uzun Süre Alkışlandı

Güçlü sahne dili ve dinamik anlatımıyla dikkat çeken “Hayal Satıcısı”, gösterim sonunda uzun süre alkışlandı. Oyun, 8 Mart etkinlikleri kapsamında Çankaya’da anlamlı bir kültür-sanat buluşmasına dönüştü.

Etkinlik sonunda Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Alkan, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in selamlarını ileterek Berna Laçin’e çiçek takdim etti.