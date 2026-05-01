Yeni sistem kapsamında, belirli kriterleri karşılayan sanatçıların isimlerinin yanında “Spotify tarafından doğrulanmıştır” ibaresi yer alacak. Bu sayede dinleyiciler, karşılaştıkları müziğin gerçek sanatçılara mı yoksa yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklere mi ait olduğunu daha net anlayabilecek.

Spotify’ın belirlediği doğrulama kriterleri arasında sanatçı profiline bağlı aktif sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı, ürün satışları ve konser takvimleri gibi unsurlar yer alıyor. Platform, özellikle kullanıcıların aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99’undan fazlasının doğrulanacağını ve bu sistemin yüz binlerce sanatçıyı kapsayacağını açıkladı.

Öte yandan şirketin, doğrulama sürecinde müzik kültürü ve tarihine önemli katkılar sunmuş içeriklere öncelik vereceği de belirtildi. Yeni doğrulama özelliğinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu adım, son dönemde yapay zekâ ile üretilen müziklerin hızla artmasıyla birlikte, dijital platformlarda “gerçeklik” ve “özgünlük” tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekiyor. Spotify’ın bu hamlesi, hem sanatçıların haklarını korumayı hem de kullanıcı deneyimini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.