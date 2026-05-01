Erdoğan, paylaşımında TRT’nin Türkiye’nin sesi, değerleri ve kültürünü dünyaya yansıtan önemli bir kurum olduğunu vurguladı. Kamu yayıncılığındaki rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, TRT’nin sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlara önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

“TRT, Türkiye’nin sesi olmaya devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, TRT’nin yıllardır Türkiye’nin uluslararası alanda temsilinde kritik bir görev üstlendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin sesini, değerlerini, tarihini ve kültürünü tüm dünyaya yansıtan; sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlarımıza önemli bir hizmette bulunan TRT’mizin 62’nci kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.”

TRT çalışanlarına başarı dileği

Paylaşımının devamında TRT çalışanlarına da seslenen Erdoğan, tüm personele başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı, “TRT çalışanı her bir kardeşime Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRT’nin 62 yıllık yayıncılık serüveni

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 1964 yılında kurularak Türkiye’nin ilk ve en köklü kamu yayın kuruluşu olarak faaliyet göstermeye başladı. Televizyon ve radyo yayıncılığında önemli bir yere sahip olan TRT, günümüzde uluslararası yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.