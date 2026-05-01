Konut ve arsa alım-satım işlemlerinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile gayrimenkul satışlarında ödeme süreçleri daha güvenli, şeffaf ve kayıtlı hale getirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, taşınmaz satışlarında ödeme artık “güvenli ödeme sistemi” üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı açısından yıllardır yaşanan para transferi risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul sektör uzmanı Hasan Ceran,düzenlemenin piyasada önemli bir dönüşüm yaratacağını belirterek, özellikle güven ve şeffaflık açısından kritik bir adım atıldığını söyledi.

Ceran, “Gayrimenkul alım-satımı hayatın en büyük finansal kararlarından biri. Bugüne kadar birçok işlemde para transferi, tapu devri ve ödeme zamanlaması konusunda tedirginlik yaşanıyordu. Yeni sistem, bu kaygıları büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve piyasaya kurumsal bir yapı kazandıracak” dedi.

“PARA HAVADA KALMAYACAK, TAPU GÜVENDE OLACAK”

Yeni modelin araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemine benzer şekilde işleyeceğini belirten Ceran, sistemin taraflar arasındaki güven sorununu azaltacağını ifade etti. “Alıcı ödemeyi sisteme yatıracak, tapu devri tamamlandıktan sonra para otomatik olarak satıcıya aktarılacak. Böylece ‘parayı gönderdim ama tapu devredilmedi’ ya da ‘tapu devredildi ama ödeme yapılmadı’ gibi riskli süreçler sona erecek.”

KREDİ DIŞI ÖDEMELER DE KAYIT ALTINA ALINACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından birinin kredi dışı ödemeler olduğunu vurgulayan Ceran, satış bedelinin banka kredisi dışındaki bölümünün de sistem üzerinden ödeneceğini söyledi. “Bu adım yalnızca güvenliği değil, kayıt dışılığın azaltılmasını da sağlayacak. Gayrimenkul piyasasında şeffaflığın artması, hem sektör profesyonelleri hem de tüketici açısından son derece önemli.”

“SEKTÖR DAHA PROFESYONEL HALE GELECEK”

Yeni sistemin gayrimenkul sektöründe kurumsallaşmayı hızlandıracağını ifade eden Ceran, önümüzdeki dönemde dijital altyapıların daha fazla önem kazanacağını belirtti.

“Gayrimenkul sektörü artık yalnızca alım-satım yapılan bir alan değil. Finansal güvenlik, veri yönetimi, dijital süreçler ve tüketici hakları artık işin merkezinde. Bu düzenleme, sektörün profesyonelleşmesi adına güçlü bir eşik olacaktır.”

UYUM SÜRECİ YAŞANABİLİR

Yeni sistemin kısa vadede alışkanlıkların değişmesi nedeniyle adaptasyon süreci yaratabileceğini belirten Ceran, orta ve uzun vadede piyasaya olumlu katkı sunacağını söyledi.

“Her yeni düzende olduğu gibi başlangıçta soru işaretleri olabilir. Ancak vatandaş güvenli işlem yaptığını gördükçe sistem hızlı şekilde benimsenecektir.”

KRİTİK TARİH: 1 TEMMUZ 2026

Yeni uygulamanın 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu hale gelmesi beklenirken, uzmanlara göre bu tarihe kadar sektör paydaşlarının sürece hazırlanması büyük önem taşıyor.

Ceran son olarak, “Türkiye’de gayrimenkul piyasası artık daha şeffaf, daha güvenli ve daha modern bir yapıya geçiyor. Bu dönüşüm hem yatırımcı hem vatandaş hem de sektör açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır” değerlendirmesinde bulundu.