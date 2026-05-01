1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Saraçhane’de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Etkinlikte sendika üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi, davul eşliğinde halay çekti.

Chicago İşçi Mücadelesine Vurgu

Sendika adına konuşan Emrah Gök, 1886 yılında Chicago’da başlayan işçi mücadelesinin yıldönümünü selamladıklarını belirtti. Gök, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının dayanışma ve hak arayışının simgesi olduğunu ifade etti.

“Sosyal Eşitsizlikler Artıyor”

Basın açıklamasında küresel ekonomik sorunlara da değinen Emrah Gök, kapitalist sistemin krizinin derinleştiğini, gelir adaletsizliğinin büyüdüğünü ve çalışan kesimlerin artan ekonomik baskı altında olduğunu söyledi.

Açıklamada yüksek enflasyon, enerji krizi ve ücretlerin erimesi gibi sorunlara dikkat çekildi.

İş Güvenliği ve Çalışma Koşulları Gündeme Geldi

Nakliyat-İş temsilcileri, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını savunarak iş kazalarının önlenmesi için daha güçlü tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Ayrıca esnek çalışma modelleri, güvencesiz istihdam ve çalışan haklarının korunmasına yönelik talepler dile getirildi.

1 Mayıs Mesajı: Dayanışma ve Mücadele

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs’ın emekçilerin birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak çalışma hayatında adalet, güvence ve eşitlik taleplerini yineledi.