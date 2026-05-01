Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların kentin geçmişini yakından tanıması amacıyla “Ankara Miras Kültür Elçileri Programı”nı hayata geçirdi. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlik kapsamında çocuklar, Ankara’nın önemli tarihi noktalarını gezerek kültürel miras hakkında bilgi sahibi oldu.

Program çerçevesinde çocuklar ilk olarak Ankara Kalesi çevresindeki geleneksel konutları ve hanlar bölgesini ziyaret etti. Ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2023 yılında giren Aslanhane Camisi’ni gezen öğrenciler, son olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine tanıklık etti.

“Amaç Farkındalık Oluşturmak”

ABB Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, programın temel hedefinin çocuklarda tarih bilinci oluşturmak olduğunu belirtti. Battaloğlu, düzenlenen gezilerle çocuklara Ankara’nın tarihi dokusunun tanıtıldığını, müze ziyaretiyle de öğrenme sürecinin pekiştirildiğini ifade etti. Program sonunda verilen sertifikalarla çocukların kültürel mirası koruma konusunda bilinçlenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Çocuklardan Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan çocuklar ise tarihi yapıları yerinde görmenin kendileri için heyecan verici bir deneyim olduğunu dile getirdi. Katılımcılar, özellikle kale çevresindeki eski yapılar, taş yollar ve caminin mimarisinin dikkatlerini çektiğini belirtti.

Müze ziyaretinde geçmiş uygarlıklara ait eserleri inceleme fırsatı bulan çocuklar, eski dönemlerde insanların yaşam biçimlerini öğrenmenin kendileri için öğretici olduğunu ifade etti. Programın sonunda “Kültür Elçisi” unvanı alan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.