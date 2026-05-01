Kanal D için hazırlanan, Süreç Film imzalı yeni dizi **“Haysiyet”**in hazırlıkları devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturacağı, senaryosunu Leyla Uslu Oter’in kaleme aldığı dizi temmuz ayında sete çıkacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Oluşuyor

Dizide Kerem Alışık, taşımacılık yapan Karlıova ailesinin reisi “Sadık” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Doğukan Güngör “Mehmet”, Elifcan Ongurlar “Suzan” ve Reha Özcan ise “Haluk” karakterini canlandıracak.

Gökberk Yıldırım Kadroya Dahil Oldu

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde “Yağız” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökberk Yıldırım, yeni proje “Haysiyet” ile anlaşmaya vardı.

Başarılı oyuncu dizide, yine Doğukan Güngör ile kardeş rolünü paylaşarak “Tufan” karakterine hayat verecek.

Modern Bir Aile Dramı Geliyor

“Modern Yaprak Dökümü” olarak nitelendirilen “Haysiyet” dizisinin, güçlü aile bağları ve çatışmalar üzerinden ilerleyen dramatik bir hikâyeyi ekrana taşıması bekleniyor.