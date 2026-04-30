“Yeraltı” dizisi dün akşam 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şiddet sahneleri azaltılan yapımda tansiyon yine yüksek olacak. Medyapım imzalı dizinin yeni bölümünde büyük bir ayrılık yaşandı ve erkek oyunculardan biri ekibe veda etti.

Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Berna Aruz’un senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni bölümü sürpriz gelişmelere sahne oldu.

Kartal’ın Kurduğu Tuzak Patlıyor

Yeni bölümde Bozo, tüm aileyi çiftlikte toplayarak dikkat çeken bir plan hazırlar. Ancak Kartal’ın kurduğu düzenek devreye girer ve büyük bir patlama meydana gelir.

Yaşanan felaket sonrası Haydar Ali derin bir şok yaşar. Kardeşinin verdiği yaşam mücadelesi, onu geçmişte yaptığı seçimlerle yüzleşmeye zorlar.

Ceylan’ın Duyguları Karışıyor

Ceylan ise bir yandan Haydar Ali’ye karşı yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşirken, diğer yandan Bozo ile kurduğu hayatın sarsıldığını hisseder.

Gerilim ve duygusal hesaplaşmaların ön planda olacağı “Yeraltı”nın yeni bölümü, dün akşam adeta nefes kesti.