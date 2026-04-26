Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) “Go Türkiye” markasıyla hazırladığı mini dizinin 2. sezonu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrollerinde yer aldığı yapımın yeni sezon çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirildi. Masalsı atmosferiyle dikkat çeken Kapadokya’da çekilen sahnelerde, ikilinin performansı yeni sezonda da devam ediyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hazırlanan mini dizinin, yeni bir değişiklik olmaması halinde yarın öğleden sonra yayınlanması planlanıyor.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral imzası taşıyan yapım, turizm tanıtım projeleri kapsamında Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini ekranlara taşıyor.