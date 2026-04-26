Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 1’i ağır 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Ulubey ilçesine bağlı Dilaver Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girmek istedikleri sırada bahçeden açılan ateşle karşılaştı. Açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru İzmir’e sevk edilirken, diğer yaralının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

3 saatlik operasyonla yakalandı

Saldırının ardından kaçan şüpheli E.R.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Dron destekli arama çalışmalarında, şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir evde saklandığı tespit edildi.

Polisleri fark eden şüpheli yeniden ateş açarken, bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu.

Validen açıklama

Uşak Valisi Serdar Kartal, olayın ardından Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kartal, saldırganın sağ olarak yakalandığını belirterek olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.