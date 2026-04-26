23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen EuroCup 1 finallerinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Fenerbahçe İstanbul Jet, kritik anlarda üstünlüğünü koruyarak zafere ulaştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe İstanbul Jet, EuroCup 1’de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Avrupa kupalarındaki toplam şampiyonluk sayısını dörde çıkardı.
Final maçının yıldızı ise attığı 29 sayıyla Uğur Toprak oldu. Toprak’ın etkili performansı galibiyette belirleyici rol oynadı.
Kaynak: DHA