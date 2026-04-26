Oktay ve beraberindeki heyet, yaklaşık 80 engelli çocuğun tedavi gördüğü Şimeysani Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara Türkiye’den ve Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdiklerini ifade eden Oktay, onların geleceğe umutla bakmaları gerektiğini vurguladı.

“Engellilik hayata katılmaya engel değil”

Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Oktay, “Eğitim alarak doktor, mühendis ya da öğretmen olabilirsiniz” diyerek motivasyon mesajı verdi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çeken Oktay, Türkiye’de bu alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Oktay, TİKA’nın Ürdün’de bugüne kadar 110’un üzerinde projeye imza attığını ifade ederek, “TİKA’mızın tüm dünyada olduğu gibi Ürdün’de de çok güzel hizmetleri var” dedi.

İş birliği vurgusu

Merkezde beyin felci geçirmiş 5-16 yaş arası çocukların hem rehabilitasyon hem de eğitim aldığını belirten Oktay, TİKA’nın katkılarının sadece fiziki yenilemeyle sınırlı kalmayacağını, tecrübe paylaşımıyla da devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Oktay, engelli bireylerin topluma kazandırılması konusunda ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Oktay, merkezin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, tedavi gören çocuklara acil şifalar diledi ve Ürdünlü yetkililere misafirperverlikleri için teşekkür etti.