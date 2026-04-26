Bakan Uraloğlu, hattın 27 Nisan 2023 itibarıyla yolcu taşımacılığına başladığını belirterek, “Ankara-Sivas hattımız ile açıldığı günden bu yana milyonlarca yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik” ifadelerini kullandı.

Zorlu coğrafyada dev mühendislik projesi

Toplam 405 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 49 tünel (66,1 km) ve 49 viyadük (27,4 km) inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, projenin önemli bir mühendislik başarısı olduğunu belirtti. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli istasyonları yer alıyor.

İstanbul-Sivas hattında 1 milyonun üzerinde yolcu

4 Mayıs 2024 itibarıyla İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında aktarmasız seferlerin başladığını hatırlatan Uraloğlu, bu hatta da 1 milyon 140 bin 577 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Günde karşılıklı iki sefer düzenlenen hatta YHT’ler; Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme duraklarında hizmet veriyor.

Kombine taşımacılık ile ağ genişliyor

Uraloğlu, yüksek hızlı tren ağının kombine taşımacılık modeliyle büyütüldüğünü belirterek, 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’tan Yıldızeli İstasyonu’na otobüs aktarmalı bağlantı sağlandığını ifade etti.

Tokat-Ankara arasında günlük karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise 2 sefer düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, ayrıca Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı ulaşımın da devreye alındığını kaydetti.

Türkiye’nin yüksek hızlı tren yatırımlarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, yeni projelerle yolcu kapasitesinin daha da artırılacağını vurguladı.