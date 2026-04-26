Şanlıurfa’da düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında konuşan Alpaslan, kentin sahip olduğu köklü tarih ve zengin kültürel mirasla öne çıktığını vurguladı. Göbeklitepe’nin “tarihin sıfır noktası” olarak anıldığını hatırlatan Alpaslan, bölgenin gastronomi ve kültürel çeşitlilik açısından da büyük potansiyel taşıdığını ifade etti.

Avrupa’dan Sonra Uzak Doğu Hedefi

Daha önce Roma ve Berlin’de açılan serginin büyük ilgi gördüğünü belirten Alpaslan, bu başarıyı küresel ölçekte genişletmek istediklerini söyledi. Serginin Avrupa’nın yanı sıra Uzak Doğu’da da önemli merkezlere taşınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Özellikle Japonya başta olmak üzere birçok ülkeyle temasların devam ettiğini belirten Alpaslan, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni sergi duraklarının netleşeceğini ifade etti.

Taştepeler’de Dev Kazı Çalışması

Göbeklitepe’nin yer aldığı Taştepeler bölgesinde yürütülen kazılara da değinen Alpaslan, dünyanın en büyük Neolitik dönem kazı çalışmalarından birinin burada sürdüğünü belirtti.

Bu yıl Japonya, İngiltere, Almanya, ABD ve Çin’den bilim insanlarının kazılara katılacağı bildirildi.

“İnsanlık Tarihine Işık Tutacak Bulgular Bekleniyor”

Kazıların artık yıl boyu süren kapsamlı bir bilimsel süreç haline geldiğini belirten Alpaslan, yeni sezonda önemli keşifler beklendiğini söyledi. Alpaslan, “İnsanlığı aydınlatacak yeni bulguların ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Turizmde Gücünü Artırıyor

Türkiye’nin kültürel ve tarihi zenginlikleriyle küresel turizmde güçlü konumunu sürdürdüğünü ifade eden Alpaslan, ülkenin dünyanın en çok turist ağırlayan destinasyonları arasında yer aldığını vurguladı. Turizm çeşitliliğinin artırılmasıyla bu başarının daha da ileri taşınmasının hedeflendiği belirtildi.