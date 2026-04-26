Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi için turizm odaklı çalışmalar sürüyor. “Tabiat Parkı” ilan edilen bölgede altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Kent merkezine 82, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki şelale, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından “Tabiat Parkı” statüsüne alındı. Bu kapsamda başlatılan çalışmaların yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığı bildirildi.

Yaklaşık 200 metre mesafedeki Dipsiz Göl’den beslenen şelale, 50 metrelik yükseklikten dökülen suyuyla dikkat çekiyor. Bölgeye ulaşım için 100 metrelik metal merdiven kullanılıyor.

Zengin orman ekosistemi ve jeolojik yapısıyla öne çıkan Dipsiz Göl Şelalesi Tabiat Parkı, trekking, kuş gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler için uygun alanlar sunuyor. Bölgenin tamamlanan çalışmaların ardından doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor.