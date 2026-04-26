Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesine bağlı Karakale mevkiinde gerçekleşti. Muş’tan Bulanık yönüne seyir halinde olan 49 ABM 490 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı 16 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Korkut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.