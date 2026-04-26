Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda Umman yerine ortak olma isteğine tepki göstererek, “Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin de sert mesajlar veren Nikzad, “Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir” dedi.

Açıklamalar, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilimi yeniden gündeme taşırken, uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.