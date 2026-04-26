İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, ABD’nin son dönemde İran’a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasının güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti.

“Müzakere İçin Önce Kuşatma Kalkmalı”

Pezeşkiyan, ABD’ye yönelik mesajında, sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa öncelikle yaptırımlar ve kuşatma politikalarının kaldırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir.”

Cumhurbaşkanı, müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven temelinde ilerleyebileceğini vurguladı.

“İran Savaş İstemiyor”

Pezeşkiyan, İran’ın bölgesel istikrarsızlık istemediğini ve savaşı başlatan taraf olmadığını belirterek, müzakerelerin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde ve eşit şartlarda yapılabileceğini kaydetti.

Pakistan’dan Destek Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede, ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerine önem verdiğini ifade etti. Şerif, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlere destek verdiklerini belirtti.

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürütülen temaslara da değinen Şerif, bu adımların ateşkesin korunması ve kalıcı barış için kritik olduğunu söyledi.

Şerif ayrıca, “İran baskı ve savaşla teslim alınamaz” ifadelerini kullanarak Tahran’a yönelik dış baskılara karşı olduklarını vurguladı.