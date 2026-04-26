Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu kez özel bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Dizinin Midyat’taki seti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarını ağırladı.

Ayna Yapım imzalı dizinin çekimlerinin yapıldığı platoyu ziyaret eden çocuklar, set ortamını yakından görme fırsatı buldu. Ziyaret, dizide “Cihan Albora” karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın davetiyle gerçekleşti.

Çocuklar, sahnelerin nasıl çekildiğini yerinde inceleyerek yönetmen Emre Aybek’ten çekim süreçleri hakkında bilgi aldı. Set gezisi sırasında oyuncular Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya ile bir araya gelen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Ozan Akbaba ile birlikte türkü söyleyen çocuklar, set ortamında unutulmaz bir gün geçirirken, Gonca Cilasun da çocuklara kitap okumanın önemini anlattı.

Ziyaret sırasında çocuklar tarafından hazırlanan hediyeler oyunculara takdim edilirken, oyuncular da çocuklara çeşitli armağanlar verdi. Gün, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt ise, dizi ekibine teşekkür ederek çocukların çok güzel ağırlandığını ve keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.