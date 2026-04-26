İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde üniversite öğrencisi iki kadına yönelik taciz olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 ve 18 Mart tarihlerinde farklı noktalarda meydana geldi. İlk olayda Rumelihisarı Mahallesi’nde yürüyen üniversite öğrencisi Cansu Yaren K. (23), motosikletli bir kişinin tacizine uğradı. İkinci olay ise Maslak Mahallesi’nde evine yürüyen Burcu P. (24)’nin başına geldi.

İddiaya göre motosikletli şüpheli, iki ayrı olayda kadınlara yaklaşarak fiziksel tacizde bulundu ve ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Polis kısa sürede yakaladı

Olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Berkan B. (22), Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı.

“Pişmanım” dedi

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, “Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan B., çıkarıldığı mahkemece “cinsel taciz” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.