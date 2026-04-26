Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B, iletişim bilgisi bulunmayan bir e-ticaret sitesi üzerinden kurutma makinesi siparişi vererek 15 bin 741 lira ödeme yaptı. Ancak aradan geçen 60 güne rağmen ürün teslim edilmedi.

Satıcıyla yaptığı yazışmalarda net bir yanıt alamayan tüketici, çözüm için Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Hakem Heyeti Tüketiciyi Haklı Buldu

Yapılan incelemede taraflar arasında mesafeli satış sözleşmesi bulunduğu ve satıcı firmanın yasal sürede teslim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Heyet, tüketicinin haklı olduğuna karar vererek ödenen tutarın iadesine hükmetti.

“Parayı Kullanıp Faiz Geliri Elde Ediyorlar” İddiası

Mahmut Şahin, bazı e-ticaret sitelerinin düşük fiyatlarla tüketiciyi cezbettiğini ve ödemeleri uzun süre kullanarak gelir elde ettiğini öne sürdü.

Şahin, tüketicilerin bu tür mağduriyetlerde gecikmeden hakem heyetine başvurması gerektiğini vurgulayarak, “Teslim edilmeyen ürünlerde 30 günü geçtikten sonra faiziyle birlikte başvuru yapılmalı” dedi.

Tüketicilere Uyarı: Süreci Takip Edin

Uzmanlar, benzer durumlarda tüketicilerin haklarını aramaktan çekinmemesi ve gerekirse hukuki süreci başlatması gerektiğine dikkat çekiyor.