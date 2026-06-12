Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve piyasaya sürülmeden önce maddelerin ele geçirilmesi amacıyla 1-10 Haziran tarihleri arasında geniş çaplı çalışma yürüttü.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonlarda, bazı şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve midelerinde gizleyerek Eskişehir'e getirdiği tespit edildi. Ayrıca bazı zanlıların uyuşturucu üretimi amacıyla özel kenevir yetiştirme sistemi kurduğu belirlendi.

Operasyonlarda 21 bin 44 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu madde, 52 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş ile 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ilgili kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.