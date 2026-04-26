Çin, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırım listesine bazı Çinli şirketleri dahil etmesine tepki göstererek kararın geri alınmasını istedi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin bu adımından “ciddi rahatsızlık duyulduğu” ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kararın Çin ile AB liderleri arasında varılan mutabakatlara aykırı olduğu ve iki taraf arasındaki karşılıklı güveni zedelediği vurgulandı.

Bakanlık, Çinli şirketlerin yaptırım listesine alınmasının ikili ilişkilerin genel atmosferini olumsuz etkilediğini belirterek, bu şirketlerin ve vatandaşların derhal listeden çıkarılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Çin’in şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağı mesajı verildi.