Phoenix’te oynanan mücadelede Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Thunder’da Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13 ve Chet Holmgren 10 sayıyla katkı verdi.

Suns cephesinde ise Dillon Brooks’un 33 ve Jalen Green’in 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Timberwolves Seride Avantajı Kaptı: 3-1

Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets’ı 112-96 yenerek seride 3-1 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmada Ayo Dosunmu 43 sayıyla yıldızlaşırken, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayı kaydetti. Dosunmu, 50 yıl sonra bir play-off maçında kenardan gelerek en çok sayı atan oyuncu olmayı başardı ve Fred Brown’ın rekoruna yaklaştı.

Denver ekibinde Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle “triple-double”a yaklaşırken, Jamal Murray 30 sayıyla mücadele etti.

Knicks Seriyi Eşitledi, Magic Öne Geçti

Doğu Konferansı’nda New York Knicks, Atlanta Hawks karşısında 114-98 kazanarak seriyi 2-2’ye getirdi.

Öte yandan Orlando Magic, Detroit Pistons’ı 113-105 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.