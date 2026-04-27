İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy'de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi. Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 89 kişi gözaltına alındı.

75 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)