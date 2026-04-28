İstanbul'da Q Bank'a Operasyon: 4 Yönetici Gözaltına Alındı

İstanbul'da Q Bank'a yönelik düzenlenen operasyonda, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 yönetici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Q Bank'ı mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, bankanın yüksek faiz ve komisyon oranları uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre, kredi kullanan müşterilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda sabah saatlerinde Q Bank'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Q Bank'a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.