ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik uygulanan abluka kapsamında şu ana kadar 37 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan ve İran’a ait petrol ile doğal gaz gibi enerji ürünlerini taşıdığı belirtilen “gölge filo”ya ait 19 gemiden birinin Umman Denizi’nde durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ticari geminin, ABD ordusunun talimatları doğrultusunda İran’a geri yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana toplam 37 geminin geri çevrildiği vurgulanırken, bölgedeki denetim ve müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.