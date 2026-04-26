Kolombiya’nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasında Pan-Amerikan kara yoluna yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan FARC’ın çatı yapılanması Estado Mayor Central (EMC) lideri Ivan Mordisco’yu sorumlu tuttu. Petro, güvenlik güçlerine operasyonların artırılması talimatı vererek, “Cajibio’daki sivilleri hedef alanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.