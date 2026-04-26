Keçiören Belediyesi, Ankara’nın tarihine ışık tutan anlamlı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen “Lansere’nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğuşu” adlı resim sergisi, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin açılış programına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu’nun yanı sıra akademisyenler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan yetkililer, serginin hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

“ZOR ŞARTLARDA KAZANILAN BİR MÜCADELE”

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara değinerek, Milli Mücadele döneminin yokluklar içinde kazanıldığını vurguladı. Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin bu sürecin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Zorlu, serginin bu tarihi süreci daha iyi anlamaya katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca etkinliğin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendireceğini dile getirdi.

“ANKARA CUMHURİYET TARİHİNDE MERKEZ KONUMDA”

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Aysal ise konuşmasında Ankara’nın Cumhuriyet tarihindeki kritik rolüne dikkat çekti. Milli Mücadele’nin başlangıcından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen sürecin Ankara merkezli geliştiğini belirten Aysal, sergide yer alan eserlerin bu dönemi görsel olarak yansıttığını ifade etti.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Evgeni Bahrevski de serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye tarihinin önemli bir kesitinin sanat yoluyla anlatılmasının değerli olduğunu söyledi.

TARİH VE SANAT BİR ARADA

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin 1922 yılı Ankara’sını tasvir ettiği eserler yer aldı. 1920’li yılların sosyal ve siyasi atmosferini yansıtan tablolar, ziyaretçilere hem sanatsal hem de tarihsel bir deneyim sundu.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecini farklı bir bakış açısıyla ele alan sergi, Ankara’nın geçmişine ışık tutarak katılımcılara adeta zaman yolculuğu yaşattı.