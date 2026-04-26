MERSİN'de vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle getirerek adlarına banka hesabı ve GSM hattı açtıran, bu hesapları dolandırıcılıkta kullanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şebekenin 120 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 100 milyon TL'lik para trafiğini yönettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişinin mağdur edildiği yönünde şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle kente getirip adlarına banka hesabı ve GSM hattı açtırdığı, bu hesap ve hatları dolandırıcılıkta kullandığı ortaya çıktı. Organize bir şekilde hareket ederek elde edilen bu paraların bir uygulama üzerinden transferlerini yönlendiren 12 kişinin kimlikleri saptandı.

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek, 32 cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin TL ve döviz, 6 laptop ile farklı kişilere ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

100 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilerin şu ana kadar 120 vatandaşı mağdur ettiği, incelenen banka hareketlerinde yaklaşık 100 milyon TL üzerinde para trafiği bulunduğu tespit edildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T., D.T., G.A., S.T., O.E., U.Ç. ve B.T. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı konularak 5 kişi de serbest bırakıldı. (DHA)

