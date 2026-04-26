Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki “Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın süresiz şekilde uzatıldığı bildirildi.

2021’de Paris’te 5 yıllığına imzalanan anlaşmanın, taraflardan itiraz gelmediği sürece otomatik olarak yürürlükte kalacağı ifade edildi.

8 Yeni Anlaşma Dikkat Çekti

İki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmaların;

eğitim

bilim

nükleer teknoloji

savunma

dijital okyanus sistemleri

askeri teknoloji

alanlarını kapsadığı belirtildi. Ayrıca Fransız yapımı MICA IF/RF füzelerinin bakım ve güncellenmesine yönelik iş birliği de anlaşmalar arasında yer aldı.

Macron: NATO’ya Alternatif Değil

Macron, anlaşmanın imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, savunma iş birliğinin karşılıklı yardım maddesi içerdiğini vurguladı. Macron, kurulan ortaklıkların NATO’ya alternatif olmadığını belirterek, “NATO’yu zayıflatacak hiçbir adım atmayacağız” dedi.

Rafale ve Fırkateyn Vurgusu

Miçotakis ise daha önce Fransa’dan satın alınan Dassault Rafale savaş uçakları ile Belharra sınıfı fırkateynleri hatırlattı. Rafale uçaklarında kullanılan MICA füzelerinin modernizasyonu için de yeni bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

“Avrupa Güvenliği İçin Stratejik Adım”

Yunanistan Başbakanı, Kuzey, Doğu ve Güney’deki gelişmelerin Avrupa güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, “Uzun vadeli ve özgün bir Avrupa güvenlik politikasına ihtiyaç var” dedi.