Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ile birlikte yayımlanan ortak çalışmaya göre, dünya okyanuslarının yüzde 10,01’i artık korunan alanlar içinde yer alıyor. Bu gelişme, küresel deniz ekosistemlerinin korunması adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2030 Hedefine Bir Adım Daha Yakın

Açıklamalarda, 2020’de belirlenen Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri kapsamında okyanusların yüzde 10’unun korunması taahhüdüne ancak 6 yıl gecikmeyle ulaşıldığı belirtildi. Buna rağmen son iki yılda yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik alanın daha koruma altına alınması dikkat çekti.

Neville Ash, bu ilerlemenin 2030’a kadar kara ve denizlerin yüzde 30’unun korunmasını hedefleyen Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Açık Denizlerde Koruma Zayıf

Verilere göre ulusal sularda koruma oranı yüzde 23,2’ye ulaşırken, açık okyanuslarda bu oran yalnızca yüzde 1,7 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, asıl zorluğun uluslararası sularda koruma alanlarını genişletmek olduğunu belirtiyor.

Okyanuslar İklim İçin Kritik Rol Oynuyor

Ash, korunan deniz alanlarının sadece biyoçeşitlilik için değil, iklim değişikliğiyle mücadele açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Sağlıklı okyanus ekosistemlerinin karbonu emerek atmosferdeki karbondioksit seviyesini düşürdüğüne dikkat çekildi.

Mangrovlar ve mercan resifleri gibi kıyı ekosistemlerinin de fırtına ve aşırı hava olaylarına karşı doğal koruma sağladığı vurgulandı.