ABD’nin Georgia eyaletinde çıkan orman yangınlarında 120’den fazla evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yetkililer, eyaletin güneydoğusunda devam eden yangının yaklaşık 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini ve en az 87 evin hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Florida sınırına yakın bölgede ise kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangının yaklaşık 121 kilometrekarelik alanda etkili olduğu belirtildi. Bu bölgede de en az 35 evin tamamen yandığı ifade edildi.

Eyalet genelinde 150’den fazla orman yangınıyla mücadele edildiği, ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.