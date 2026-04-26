İddialar, X platformunda “Savakzadeh” kullanıcı adlı hesabın yaptığı paylaşım sonrası gündeme geldi. Paylaşımda, İran yönetiminin “yanlışlıkla Mücteba Hamaney’in hayatını kaybettiğini doğruladığı” öne sürüldü. Aynı paylaşımda Meşhed’deki bir duvarda yer alan görsellerin de bu iddiayı desteklediği ileri sürüldü.

Ancak söz konusu paylaşımın resmi bir açıklamaya dayanmadığı ve bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı görülüyor.

Resmi Açıklama Yok

İranlı yetkililerden ya da uluslararası güvenilir haber ajanslarından Mücteba Hamaney’in öldüğüne dair herhangi bir doğrulama yapılmış değil. Bu nedenle iddialar şu aşamada doğrulanmamış bilgi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Medyada Dezenformasyon Uyarısı

Uzmanlar, özellikle kriz dönemlerinde sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Görüntülerin bağlamından koparılarak servis edilmesi veya yanlış yorumlanması, kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açabiliyor.

Son Durum

Mevcut bilgiler ışığında Mücteba Hamaney’in öldüğüne dair kesinleşmiş bir veri bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça resmi açıklamalar ve güvenilir kaynaklar üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.