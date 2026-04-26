Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon, Çeşme-Selçuk etabıyla start aldı. Yarışın başlangıcı Çeşme Kalesi önünde verildi.

Startı İzmir Valisi Süleyman Elban verirken, törende Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yer aldı.

23 takım, 158 sporcu

Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometrelik parkurda mücadele ediyor.

Yarış Ankara’da sona erecek

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da tamamlanacak.